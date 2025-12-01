ДТП в Полтавской области: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер
- В Карловке Полтавской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли две 17-летние сестры, на которых наехал водитель.
- За рулем автомобиля находился сотрудник полиции, который, по предварительным данным, имел признаки алкогольного опьянения.
В городе Карловка Полтавской области в результате автомобильной катастрофы погибли две несовершеннолетние сестры. К дорожно-транспортному происшествию причастен сотрудник полиции, который был за рулем машины.
ДТП в Карловке: погибли две сестры
Вечером 30 ноября в городе Карловка правоохранитель за рулем собственного автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги, сообщает Офис генерального прокурора и ГБР.
В результате автокатастрофы оба ребенка умерли от полученных травм.
По данным Офиса генпрокурора, сотрудник полиции скрылся с места ДТП, но вскоре вернулся. По предварительной информации, правоохранитель имел признаки алкогольного опьянения.
В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
По этой статье предусмотрено тюремное заключение на срок от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами от семи до 10 лет.
По данным Офиса генпрокурора, Евгений Гладий возглавил группу процессуальных руководителей руководитель Полтавской областной прокуратуры. Правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас полиция начала служебное расследование.