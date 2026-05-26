Хит телеканала ICTV2 — детективный сериал Вскрытие покажет — вернется на экраны с 20 новыми эпизодами. Съемки шестого сезона уже стартовали.

Предыдущий сезон посмотрели 6,9 млн зрителей — фактически каждый четвертый украинец. Новые серии обещают еще больше драйва, столичного колорита и сюжетных поворотов.

В главных ролях — Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец и Сергей Деньга. Также в новых сериях поклонники сериала увидят Андрея Фединчика и Даниила Маржеца.

Сейчас смотрят

Вскрытие покажет 6 сезон — что известно

Сериал рассказывает о буднях судебно-медицинского бюро, где над раскрытием преступлений работают судмедэксперт Яна Гончар (Ольга Гришина) и ее напарник, следователь Олег Гончар (Артемий Егоров). В каждой серии зрителей будут ждать интересные детективные кейсы.

В частности, в новом сезоне в бюро появится новый сотрудник и давний приятель Олега Никита Фарина. Он уверен, что его родная сестра Александра жива, хотя ее считают погибшей. Гончар вместе с коллегами берется расследовать это дело.

— В этом сезоне будет больше экшена: погонь, драк, трюков и т.д. Что касается локаций, акцент будет сделан именно на Киеве: многие события будут происходить в знаковых и узнаваемых местах, в кадре появятся Пейзажная аллея, дворики Подола, Воздвиженка и другие любимые территории столицы, — рассказал продюсер Михаил Майлис.

Вскрытие покажет — главная интрига 6 сезона

После событий прошлого сезона Яна и Олег пошли разными путями и попытались построить новые отношения, однако их история еще не завершена.

Смогут ли они остаться лишь коллегами и друзьями или в конце концов поймут, что несмотря на все конфликты должны быть вместе — станет одной из главных интриг нового сезона.

— Мы были очень рады вернуться на съемочную площадку сериала Вскрытие покажет, потому что за годы существования проекта наша актерская команда превратилась в настоящую кинородину. Мы хорошо чувствуем друг друга, нам легко и приятно работать. Что касается моего персонажа, скажу так: у Гончара будут вызовы, но он справится сам и с помощью своих коллег и близких, — поделился исполнитель главной роли Артемий Егоров.

В шестом сезоне изменения коснутся всех членов семьи персонажей. Сюжет покажет, как складывается жизнь Зиновия и Анжелы после рождения ребенка и с какими вызовами они сталкиваются в роли молодых родителей.

Новые испытания ждут Свята и Настю. Зрители увидят, сможет ли остроумный и легкомысленный герой повзрослеть и стать серьезнее ради отношений.

Отдельная сюжетная линия будет касаться главы бюро Семена Карпенко, который ранее задумывался о том, чтобы оставить отделение. Также в сезоне появятся новые персонажи.

Производством шестого сезона сериала Вскрытие покажет занимается Mamas Film Production. Премьера детектива состоится на канале ICTV2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.