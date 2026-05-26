Согласно законодательству, в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку или вовсе не подлежат призыву во время военного положения.

Могут ли мобилизовать, если погиб брат на войне

Юристы Бесплатной правовой помощи прокомментировали, что в соответствии с п.4 ч.3 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву на военную службу при мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время:

осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны;

отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской и Донецкой областях;

при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

К близким родственникам относятся: жена, муж, отец, мать, сын, дочь, сестра или брат (полнородный, неполнородный).

Полнородные братья и сестры — имеют общих родителей, то есть и отца, и мать. Неполнородные братья и сестры — имеют только одного общего с человеком отца или мать.

Итак, отвечая на вопрос, могут ли мобилизовать, если погиб брат на фронте, юристы БПП говорят, что, если ваш брат погиб на войне, вы имеете законное право на отсрочку от мобилизации.

Однако такая отсрочка от призыва не предоставляется автоматически.

Как получить отсрочку от призыва, если брат погиб на войне

Для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с гибелью брата, военнообязанный имеет право обратиться в ЦПАУ. С собой необходимо иметь заявление и подтверждающие документы.

В частности:

документы, подтверждающие родственные связи, — это может быть свидетельство о рождении, удостоверение члена семьи погибшего (умершего) Защитника;

документы, подтверждающие факт гибели или пропажи без вести родственника — свидетельство о смерти, решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим, выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

После регистрации заявления, комиссия по вопросам отсрочки рассматривает предоставленные документы на предмет соответствия Постановлению № 560 (приложение 5) и принимает решение о предоставлении отсрочки, или об отказе в отсрочке.

Отметим, что отсрочка предоставляется исключительно на основании документально подтвержденного факта гибели или пропажи без вести близкого родственника при исполнении им обязанностей по защите Родины.

В случае положительного решения военнообязанному лицу выдается справка об отсрочке. Соответствующая отметка вносится в реестр Оберіг и отображается в приложении Резерв+.

