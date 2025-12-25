В Киеве задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена.

Драка в метро в Киеве 25 декабря — что известно

Как сообщает Полиция Киева, это произошло вечером 25 декабря на станции метро Контрактовая площадь.

По данным правоохранителей, на платформе Киевского метрополитена между пассажирами произошел внезапный конфликт, который перерос в потасовку.

Вскоре 35-летний житель столицы ударил двух мужчин ножом, в результате чего у одного из них — резная рана лица, а у другого — ранение руки.

По информации полиции, пострадавшие граждане госпитализированы в больницу.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщили в полиции, в настоящее время начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) действующего Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

