Конфликт в метро Киева: на Контрактовой площади мужчина ранил ножом двух пассажиров
- На станции метро Контрактовая площадь в Киеве 35-летний мужчина во время конфликта ранил ножом двух пассажиров.
- Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия, начато уголовное производство по этому факту.
В Киеве задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена.
Драка в метро в Киеве 25 декабря — что известно
Как сообщает Полиция Киева, это произошло вечером 25 декабря на станции метро Контрактовая площадь.
По данным правоохранителей, на платформе Киевского метрополитена между пассажирами произошел внезапный конфликт, который перерос в потасовку.
Вскоре 35-летний житель столицы ударил двух мужчин ножом, в результате чего у одного из них — резная рана лица, а у другого — ранение руки.
По информации полиции, пострадавшие граждане госпитализированы в больницу.
Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщили в полиции, в настоящее время начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) действующего Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.