В Днепре мужчина напал с ножом на двух представителей ТЦК — подробности
- В Днепре во время оповещения мужчина напал с ножом на двух представителей ТЦК, в результате чего пострадавшие были госпитализированы с ранениями.
- Для задержания нападавшего один из сотрудников ТЦК совершил предупредительные выстрелы в воздух.
В Днепре напали с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом говорится в сообщении Полиции Днепропетровской области от 25 декабря.
Нападение на работников ТЦК в Днепре
По информации правоохранителей, 25 декабря в 14:40 на улице Калиновой в Днепре во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум работникам ТЦК.
Как отмечается, пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в больницу.
В полиции утверждают, что один из работников произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы задержать нападавшего.
По данным правоохранителей, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2.
24 декабря в Ровенской области мужчина применил против работника ТЦК и СП лом, в результате чего тот получил тяжелые травмы.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля отказался предоставить документы патрульным и пытался перепрятаться на территории ФЛП.
Группа гражданских лиц начала препятствовать полиции и работникам ТЦК, прибегая к толкотне, ругательствам и бросанию палок.
Во время столкновения один из мужчин ударил военнослужащего металлическим ломом, причинив перелом ребра и тяжелые ушибы легких.