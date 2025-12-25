В Днепре напали с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом говорится в сообщении Полиции Днепропетровской области от 25 декабря.

Нападение на работников ТЦК в Днепре

По информации правоохранителей, 25 декабря в 14:40 на улице Калиновой в Днепре во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум работникам ТЦК.

Как отмечается, пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в больницу.

В полиции утверждают, что один из работников произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы задержать нападавшего.

По данным правоохранителей, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2.

24 декабря в Ровенской области мужчина применил против работника ТЦК и СП лом, в результате чего тот получил тяжелые травмы.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля отказался предоставить документы патрульным и пытался перепрятаться на территории ФЛП.

Группа гражданских лиц начала препятствовать полиции и работникам ТЦК, прибегая к толкотне, ругательствам и бросанию палок.

Во время столкновения один из мужчин ударил военнослужащего металлическим ломом, причинив перелом ребра и тяжелые ушибы легких.

