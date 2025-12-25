Конфлікт у метро Києва: на Контрактовій площі чоловік поранив ножем двох пасажирів
- На станції метро Контрактова площа у Києві 35-річний чоловік під час конфлікту поранив ножем двох пасажирів.
- Правоохоронці затримали нападника на місці події, розпочато кримінальне провадження за цим фактом.
У Києві затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену.
Бійка у метро в Києві 25 грудня – що відомо
Як повідомляє Поліція Києва, це відбулося ввечері 25 грудня на станції метро Контрактова площа.
За даними правоохоронців, на платформі Київського метрополітену між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.
Згодом 35-річний житель столиці вдарив двох чоловіків ножем, внаслідок чого в одного з них – різана рана обличчя, а в іншого – поранення руки.
За інформацією поліції, постраждалих громадян госпіталізовано до лікарні.
Правоохоронці затримали нападника на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як розповіли у поліції, наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) чинного Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.