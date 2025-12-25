У Києві затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену.

Бійка у метро в Києві 25 грудня – що відомо

Як повідомляє Поліція Києва, це відбулося ввечері 25 грудня на станції метро Контрактова площа.

За даними правоохоронців, на платформі Київського метрополітену між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.

Згодом 35-річний житель столиці вдарив двох чоловіків ножем, внаслідок чого в одного з них – різана рана обличчя, а в іншого – поранення руки.

За інформацією поліції, постраждалих громадян госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці затримали нападника на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як розповіли у поліції, наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) чинного Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

