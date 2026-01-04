Взрывы в Херсоне: российский дрон атаковал АЗС, вспыхнул пожар
Российские войска атаковали беспилотником автозаправочную станцию в Херсоне днем в воскресенье, 4 января.
Взрывы в Херсоне днем 4 января: какие последствия
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) рассказали о последствиях атаки на автозаправочную станцию в Херсоне.
По информации ГСЧС, из-за сброса взрывоопасного предмета с вражеского дрона загорелся газовый модуль и легковой автомобиль на территории АЗС.
Украинские спасатели ликвидировали пожар, подчеркнули в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что работы осложнялись постоянной активностью вражеских беспилотников, однако обошлось без жертв.
Как сообщили в Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под ударами России находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаровка, Белозерка, Днепровское, Надеевка, Кизомыс, Янтарное, Станислав, Софиевка и Александровка.
Кроме этого, россияне обстреливали такие населенные пункты: Широкая Балка, Берислав, Раковка, Нововоронцовка, Миловое, Дудчаны, Республиканец, Золотая Балка, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.
По информации Херсонской ОВА, военные РФ били по критической и социальной инфраструктуре, повреждены восемь многоэтажек и шесть частных домов. В то же время изувечена сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.
Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое людей получили ранения.