Российские войска атаковали беспилотником автозаправочную станцию в Херсоне днем в воскресенье, 4 января.

Взрывы в Херсоне днем 4 января: какие последствия

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) рассказали о последствиях атаки на автозаправочную станцию в Херсоне.

По информации ГСЧС, из-за сброса взрывоопасного предмета с вражеского дрона загорелся газовый модуль и легковой автомобиль на территории АЗС.

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Украинские спасатели ликвидировали пожар, подчеркнули в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что работы осложнялись постоянной активностью вражеских беспилотников, однако обошлось без жертв.

Как сообщили в Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под ударами России находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаровка, Белозерка, Днепровское, Надеевка, Кизомыс, Янтарное, Станислав, Софиевка и Александровка.

Кроме этого, россияне обстреливали такие населенные пункты: Широкая Балка, Берислав, Раковка, Нововоронцовка, Миловое, Дудчаны, Республиканец, Золотая Балка, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

По информации Херсонской ОВА, военные РФ били по критической и социальной инфраструктуре, повреждены восемь многоэтажек и шесть частных домов. В то же время изувечена сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое людей получили ранения.

Фото : ГСЧС

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