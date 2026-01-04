Российские войска атаковали вражескими дронами Харьков утром в воскресенье, 4 января. Зафиксировано попадание беспилотника по промышленной зоне.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 4 января: последствия

По словам Терехова, зафиксировано попадание вражеского беспилотника по промзоне в Холодногорском районе Харькова.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших в результате этой российской атаки.

Как отметил мэр Харькова, все последствия попадания вражеского беспилотника уточняются.

