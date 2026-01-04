Російські війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Херсоні вдень у неділю, 4 січня.

Вибухи в Херсоні вдень 4 січня: які наслідки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) розповіли про наслідки атаки по автозаправній станції у Херсоні.

За інформацією ДСНС, через скид вибухонебезпечного предмета з ворожого дрона загорівся газовий модуль та легкова автівка на території АЗС.

Зараз дивляться

Українські рятувальники ліквідували пожежу, наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників, однак обійшлося без жертв.

Як розповіли у Херсонській ОВА, минулої доби під ударами Росії перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка та Олександрівка.

Крім цього, росіяни обстрілювали такі населені пункти: Широка Балка, Берислав, Раківка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Республіканець, Золота Балка, Одрадокам’янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За інформацією Херсонської ОВА, військові РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкоджено вісім багатоповерхівок та шість приватних будинків. Водночас понівечено мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі.

Через російські обстріли минулої доби загинуло двоє людей, дістали поранення ще двоє осіб.

Фото : ДСНС