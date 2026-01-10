Ночью РФ атаковала Кривой Рог с помощью дронов: повреждена инфраструктура, есть раненые
Ночью 10 января российский враг атаковал беспилотниками Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Сытниченко.
Атака на Кривой Рог ночью 10 января: что известно
По его словам, враг нанес удар дронами по Кривому Рогу, пострадали – женщина 58 лет и мужчина 44 лет.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские дроны атаковали несколько объектов инфраструктуры. На местах работают спасатели, тепловики, энергетики и коммунальщики.
Без электричества из-за новой атаки на Кривой Рог остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.
Часть котельных города работает от сети, часть от генераторов. Вода подается во всех районах города – насосы работают от сети и частично от генераторов.
– Три большие котельные с ночи выходят на рабочие параметры. Одна из больших котельных пока без питания от сети из-за аварийной остановки, работы продолжаются, – рассказал Александр Вилкул.
По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ночью наши силы противовоздушной обороны в небе над областью сбили 27 беспилотников.
Атаковал враг и Днепр. В городе повреждена инфраструктура, фиксируются перебои с электроснабжением. В результате атаки произошел пожар на территории гаражного кооператива: два гаража разрушены, еще 27 – повреждены. Пострадал 34-летний мужчина.
Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.
Фото: Александр Ганжа/Днепропетровская ОВА