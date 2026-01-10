Ночью 10 января российский враг атаковал беспилотниками Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Сытниченко.

Атака на Кривой Рог ночью 10 января: что известно

По его словам, враг нанес удар дронами по Кривому Рогу, пострадали – женщина 58 лет и мужчина 44 лет.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские дроны атаковали несколько объектов инфраструктуры. На местах работают спасатели, тепловики, энергетики и коммунальщики.

Без электричества из-за новой атаки на Кривой Рог остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.

Часть котельных города работает от сети, часть от генераторов. Вода подается во всех районах города – насосы работают от сети и частично от генераторов.

– Три большие котельные с ночи выходят на рабочие параметры. Одна из больших котельных пока без питания от сети из-за аварийной остановки, работы продолжаются, – рассказал Александр Вилкул.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ночью наши силы противовоздушной обороны в небе над областью сбили 27 беспилотников.

Атаковал враг и Днепр. В городе повреждена инфраструктура, фиксируются перебои с электроснабжением. В результате атаки произошел пожар на территории гаражного кооператива: два гаража разрушены, еще 27 – повреждены. Пострадал 34-летний мужчина.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Ганжа/Днепропетровская ОВА