Уночі 10 січня російський ворог атакував безпілотниками Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Атака на Кривий Ріг вночі 10 січня: що відомо

За його словами, ворог вдарив дронами по Кривому Рогу, постраждали – жінка 58 років та чоловік 44 років.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські дрони атакували декілька об’єктів інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, тепловики, енергетики та комунальники.

Без електрики через нову атаку на Кривий Ріг залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.

Частина котелень міста працює від мережі, частина від генераторів. Вода подається у всіх районах міста – насоси працюють від мережі та частково від генераторів.

– Три великі котельні з ночі виходять на робочі параметри. Одна з великих котелень поки що без живлення від мережі через аварійну зупинку, роботи тривають, – розповів Олександр Вілкул.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, ночі наші сили протиповітряної оборони в небі над областю збили 27 безпілотників.

Атакував ворог і Дніпро. У місті пошкоджена інфраструктура, фіксуються перебої з електропостачанням. Внаслідок атаки сталася пожежа на території гаражного кооперативу: два гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Постраждав 34-річний чоловік.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

Фото: Олександр Ганжа/Дніпропетровська ОВА