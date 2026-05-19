Испанский специалист Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера Манчестер Сити после заключительного матча сезона английской Премьер-лиги против Астон Виллы.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Гвардиола покинет Манчестер Сити

По данным издания, клуб уже начал уведомлять своих спонсоров о том, что объявление об уходе состоится в ближайшее время. Ожидается, что это произойдет в воскресенье.

Сейчас смотрят

Информацию о том, что Гвардиола покинет клуб, также подтверждали авторитетные инсайдеры, в частности Фабрицио Романо и журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Главными кандидатами на его замену являются Энцо Мареска, бывший тренер Челси, и Винсент Компани, наставник Баварии Мюнхен.

Пеп Гвардиола провел на Этихаде десять лет, за которые выиграл 20 трофеев и помог горожанам стать одним из топ-клубов мира.

55-летний тренер привел Манчестер Сити к шести титулам чемпиона Англии, в том числе к четырем подряд, а также завоевал вместе с командой трофей Лиги чемпионов.

О уходе Гвардиолы этим летом ходили слухи уже несколько месяцев. В то же время у него остается еще один год контракта, о чем он напоминает. Daily Mail предполагает, что он может остаться в клубе на другой должности.

В субботу Сити обыграл Челси со счетом 1:0 на Уэмбли и выиграл Кубок Англии, а также продолжает борьбу с Арсеналом за титул чемпиона Премьер-лиги.

19 мая вечером горожане сыграют против Борнмута, а в воскресенье состоится заключительный матч сезона на Этихаде против Астон Виллы.

Читайте также
Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет
ФК Арсенал

Связанные темы:

АПЛМанчестер СитиФутболХосеп Гвардиола
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.