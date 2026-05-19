Испанский специалист Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера Манчестер Сити после заключительного матча сезона английской Премьер-лиги против Астон Виллы.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Гвардиола покинет Манчестер Сити

По данным издания, клуб уже начал уведомлять своих спонсоров о том, что объявление об уходе состоится в ближайшее время. Ожидается, что это произойдет в воскресенье.

Информацию о том, что Гвардиола покинет клуб, также подтверждали авторитетные инсайдеры, в частности Фабрицио Романо и журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer. Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon. Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Главными кандидатами на его замену являются Энцо Мареска, бывший тренер Челси, и Винсент Компани, наставник Баварии Мюнхен.

Пеп Гвардиола провел на Этихаде десять лет, за которые выиграл 20 трофеев и помог горожанам стать одним из топ-клубов мира.

55-летний тренер привел Манчестер Сити к шести титулам чемпиона Англии, в том числе к четырем подряд, а также завоевал вместе с командой трофей Лиги чемпионов.

О уходе Гвардиолы этим летом ходили слухи уже несколько месяцев. В то же время у него остается еще один год контракта, о чем он напоминает. Daily Mail предполагает, что он может остаться в клубе на другой должности.

В субботу Сити обыграл Челси со счетом 1:0 на Уэмбли и выиграл Кубок Англии, а также продолжает борьбу с Арсеналом за титул чемпиона Премьер-лиги.

19 мая вечером горожане сыграют против Борнмута, а в воскресенье состоится заключительный матч сезона на Этихаде против Астон Виллы.

