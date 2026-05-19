Во время ночной атаки на Украину 19 мая российские войска применили 209 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 19 мая (с 18:00 18 мая) противник атаковал 209 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из районов российских Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной Донецкой области и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 19 мая силы ПВО сбили или подавили 180 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

В частности, ночью российские войска атаковали Измаил Одесской области ударными беспилотниками.

По словам Олега Кипера, в Измаильском районе один из дронов попал в здание склада. В результате удара были повреждены кровля и окна, после чего вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

В оперативном штабе Измаильской РГА уточнили, что во время атаки были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки на Измаил нет.

Кроме того, на рассвете 19 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

По словам Игоря Терехова, первый дрон атаковал Новобаварский район около 05:00. Впоследствии в этом же районе зафиксировали еще одно попадание.

После ударов загорелись частные жилые дома. Позже городской глава уточнил, что в результате атаки горели два частных дома, а еще более десяти домов были повреждены.

По предварительным данным, в результате двух ударов по Новобаварскому району пострадали три человека, среди них — 73-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

Также повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро 19 мая вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

