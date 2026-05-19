Ночная атака на Украину: сколько из 209 БпЛА сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 19 мая российские войска применили 209 ударных беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 19 мая: что известно
В ночь на 19 мая (с 18:00 18 мая) противник атаковал 209 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из районов российских Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной Донецкой области и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 19 мая силы ПВО сбили или подавили 180 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.
В частности, ночью российские войска атаковали Измаил Одесской области ударными беспилотниками.
По словам Олега Кипера, в Измаильском районе один из дронов попал в здание склада. В результате удара были повреждены кровля и окна, после чего вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
В оперативном штабе Измаильской РГА уточнили, что во время атаки были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки на Измаил нет.
Кроме того, на рассвете 19 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
По словам Игоря Терехова, первый дрон атаковал Новобаварский район около 05:00. Впоследствии в этом же районе зафиксировали еще одно попадание.
После ударов загорелись частные жилые дома. Позже городской глава уточнил, что в результате атаки горели два частных дома, а еще более десяти домов были повреждены.
По предварительным данным, в результате двух ударов по Новобаварскому району пострадали три человека, среди них — 73-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.
Также повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро 19 мая вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют вражеские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.
