Утром 12 января в одной из школ Киева ученик с ножом ранил учительницу и одноклассника.

Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 08:45 на спецлинию 102.

По предварительной информации, ученик пришел в учебное заведение с ножом и совершил нападение на учительницу и своего одноклассника.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Степень полученных травм уточняется.

Правоохранители задержали нападавшего и проводят следственные действия непосредственно в помещении школы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и мотивы нападения.

Как стало известно позже, нападавшим оказался ученик 2011 года рождения. Он не только ранил учительницу и одноклассника, но и себя.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

— Инцидент произошел в начале учебного процесса. Мальчик 2011 года рождения. Полиция очень быстро отреагировала. Сейчас выясняют состояние и учительницы, и одноклассника. На месте работают медики, более подробная информация будет подготовлена, — отметил Мондриевский.

По его словам, к работе привлечены социальные службы. Мондриевский также подчеркнул необходимость повышенного внимания к психологическому состоянию детей.

— Мы, взрослые, должны заботиться о ментальном и физическом здоровье и безопасности наших детей. Такие ситуации не должны повторяться, — отметил чиновник.

Фото: Полиция Киева