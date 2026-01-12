В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника: в каком состоянии пострадавшие
Утром 12 января в одной из школ Киева ученик с ножом ранил учительницу и одноклассника.
Об этом сообщила полиция Киева.
В Киеве ученик напал на учительницу и одноклассника: что известно
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 08:45 на спецлинию 102.
По предварительной информации, ученик пришел в учебное заведение с ножом и совершил нападение на учительницу и своего одноклассника.
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Степень полученных травм уточняется.
Правоохранители задержали нападавшего и проводят следственные действия непосредственно в помещении школы.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и мотивы нападения.
Как стало известно позже, нападавшим оказался ученик 2011 года рождения. Он не только ранил учительницу и одноклассника, но и себя.
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
— Инцидент произошел в начале учебного процесса. Мальчик 2011 года рождения. Полиция очень быстро отреагировала. Сейчас выясняют состояние и учительницы, и одноклассника. На месте работают медики, более подробная информация будет подготовлена, — отметил Мондриевский.
По его словам, к работе привлечены социальные службы. Мондриевский также подчеркнул необходимость повышенного внимания к психологическому состоянию детей.
— Мы, взрослые, должны заботиться о ментальном и физическом здоровье и безопасности наших детей. Такие ситуации не должны повторяться, — отметил чиновник.
Фото: Полиция Киева