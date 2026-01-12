Уранці 12 січня в одній зі шкіл Києва учень ножем поранив вчительку та однокласника.

Про це повідомила поліція Києва.

У Києві учень напав на вчительку та однокласника: що відомо

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 08:45 на спецлінію 102.

За попередньою інформацією, учень прийшов до навчального закладу з ножем та здійснив напад на вчительку і свого однокласника.

Зараз постраждалим надається медична допомога. Ступінь отриманих травм уточнюється.

Правоохоронці затримали нападника та проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні школи.

Поліція встановлює всі обставини події та мотиви нападу.

Фото: Поліція Києва