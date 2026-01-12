Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
У Києві учень напав із ножем на вчительку та однокласника: у якому стані постраждалі
Уранці 12 січня в одній зі шкіл Києва учень ножем поранив вчительку та однокласника.
Про це повідомила поліція Києва.
У Києві учень напав на вчительку та однокласника: що відомо
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 08:45 на спецлінію 102.
За попередньою інформацією, учень прийшов до навчального закладу з ножем та здійснив напад на вчительку і свого однокласника.
Зараз постраждалим надається медична допомога. Ступінь отриманих травм уточнюється.
Правоохоронці затримали нападника та проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні школи.
Поліція встановлює всі обставини події та мотиви нападу.
Фото: Поліція Києва