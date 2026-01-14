В Киеве в Деснянском районе из-за работающего в квартире генератора погибла семья – это 30-летняя местная жительница и ее родители.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Гибель семьи из-за работающего генератора в Киеве

По информации правоохранителей, поступило сообщение о пропаже 30-летней местной жительницы Киева.

Сейчас смотрят

Во время розыскных мероприятий полицейским стало известно, что женщина поехала в гости к своим родителям в Деснянский район столицы и осталась у них на ночь.

Однако правоохранители обнаружили в квартире тело пропавшей жительницы, ее 61-летней матери и 63-летнего отца без признаков жизни, когда прибыли по адресу в Лесном массиве.

В полиции рассказали, что в доме работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

По предварительной информации, накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать. При этом дверь на балкон оставалась открытой и вела в комнату.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 действующего Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой (несчастный случай).

Правоохранители напомнили, что угарный газ не имеет запаха и цвета, но является очень опасным. В полиции подчеркивают, что генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе.

Фото : Нацполиция