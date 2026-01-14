У Києві в Деснянському районі через робочий у квартирі генератор загинула родина – це 30-річна місцева жителька та її батьки.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Загибель родини через робочий генератор у Києві

За інформацією правоохоронців, надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої жительки Києва.

Під час розшукових заходів поліцейським стало відомо, що жінка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч.

Проте правоохоронці виявили у квартирі тіло зниклої жительки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя, коли прибули за адресою на Лісовому масиві.

У поліції розповіли, що в оселі працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

За попередньою інформацією, напередодні кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати. Водночас двері до балкона залишалися відчиненими та вели до кімнати.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті родини стало отруєння чадним газом.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 чинного Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою (нещасний випадок).

Правоохоронці нагадали, що чадний газ не має запаху та кольору, але є дуже небезпечним. У поліції наголошують, що генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі.

