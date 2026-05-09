В ближайшие дни в Украине ожидается смена воздушных масс: аномальная жара уступит место умеренному весеннему теплу, а атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, что погода в течение недели будет изменчивой и будет зависеть от движения атмосферных фронтов.

Погода в Украине в течение недели

По ее словам, 9 мая дожди с грозами пройдут на Западе, Севере, Центре и Карпатах. Вечером атмосферный фронт достигнет Киевской и Винницкой областей.

Сейчас смотрят

– В целом 9-11 мая погода в Украине будет достаточно разнообразной, как по территории, так и по датам. 9 мая у нас будет атмосферный фронт. Он поступит с Запада к большинству северных и центральных областей, а днем –​​ на Востоке страны и в Карпатском регионе кратковременные дожди с грозами. Однако они будут не повсюду, а достаточно локально, – утверждает Птуха.

По ее словам, сейчас ощущается влияние этого атмосферного фронта в западных областях, однако вскоре он достигнет Житомирской, Киевской и Винницкой областей.

Уже 10 мая активизируется циклон из Балкан, поэтому ожидаются сильные дожди в Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

– В воскресенье активизируется атмосферный фронт, который принесет больше облачности и осадков. В Винницкой, Черкасской, Киевской, а днем ​​– в Полтавской и Сумской областях местами ожидаются сильные дожди. На других территориях у нас порой дожди могут быть: поменьше – на Западе и в восточных областях, – сказала Птуха.

Однако уже 11 мая осадки прекратятся почти повсюду, кроме Востока и Юго-Востока.

– Повысится атмосферное давление, будет больше прояснений. Хотя местами в Карпатском регионе еще могут быть кратковременные дожди с грозами, – отметила синоптик.

С 12 мая в Украину зайдет новый атмосферный фронт, однако температурный фон останется стабильным: в пределах от +17°C до +23°C днем.

Погода в Украине: какой будет температура

В Украине с новой недели смена ветра на северо-западный принесет более прохладные воздушные массы, что вернет температурные показатели к климатической норме мая.

Ближайшие две ночи будут теплыми – от +7 до +14°C. Днем еще будет сохраняться тепло от +20 до +25°C, однако в западных областях начнется снижение температуры, которое охватит почти всю территорию Украины. Дневной максимум составит от +13 до +18°C. Исключением станут восточные области, где будет несколько теплее.

– Прохладнее всего будет на ночь понедельника. Там температура снизится и будет составлять от +3°C до +11°C, но днем ​​благодаря прояснениям уже снова поднимется от +15°C до +23°C, – сказала Птуха.

В дальнейшем температурный фон по Украине стабилизируется. Ожидается типичная майская погода без резких скачков: ночью – от +8°C до +14°C, а днем ​​– от +17°C до +23°C.

Погода в Украине: чрезвычайный уровень пожарной опасности

Согласно данным Укргидрометцентра, на период 8-10 мая в большинстве областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это связано с длительным периодом сухой и нетипично жаркой погоды, которая наблюдалась в течение последней рабочей недели.

– Пожарная опасность сейчас удерживается, но учитывая, что у нас ожидается прохождение атмосферных фронтов, то она будет снижаться постепенно в западных областях. В северных и центральных – уже будет меньше, – сказала Птуха.

По ее словам, в западных областях улучшение уже началось благодаря первым осадкам.

– Но все равно у нас будет чередование атмосферных фронтов с периодами сухой погоды. Поэтому когда у нас будет период без дождей, всегда нужно помнить, что любой пожар в экосистемах – это результат человеческой деятельности чаще всего. Надо быть максимально внимательными и осторожными, а также следует беречь нашу экосистему, – подчеркнула Наталья Птуха.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.