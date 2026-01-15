Взрывы во Львове прогремели утром 15 января во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об опасности для региона сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Взрывы во Львове 15 января: что известно

По его словам, российские БПЛА двигались курсом на Львов, жителей призвали не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.

Сейчас смотрят

Около 06:00 в городе были слышны взрывы.

По предварительной информации, зафиксировано попадание вражеского боевого беспилотника в центральной части Львова.

Позже стало известно, что дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры.

— Вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего, — отметил городской глава Львова Андрей Садовый.

На место происшествия выехали все профильные службы — спасатели, медики и правоохранители.

Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо — без постраждалих.

Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках pic.twitter.com/WMFVDqWNUj — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) January 15, 2026

По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной задело тракториста, который в момент удара убирал снег, однако мужчина не получил ранений.

Взрывной волной также выбило окна в домах, расположенных рядом, в частности в корпусе университета Львовская политехника и жилых домах.

Из-за атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. Там сейчас не курсирует частный и общественный транспорт. В частности, не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 422-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.