Ежемесячно в среднем два-три раза российские корабли выходят в море и производят пуски ракет по Украине.

Как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет

В эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия неизменно два-три раза в месяц выводит свои корабли.

— В этом году в начале было применение достаточно массовое, были два надводных корабля и подлодка, что уже давно мы не видели. Количество ракет, соответственно, было тоже больше, чем обычно, но общая тенденция остается неизменной, — отметил спикер ВМС.

Плетенчук сообщил, что в среднем РФ совершает несколько залпов в месяц, в большинстве случаев во время масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.

Напомним, что впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка в порту Новороссийска. На его борту размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр.

В то же время, ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что РФ боится выводить корабли в Азовское море из-за больших рисков быть пораженными. В то же время российскому флоту негде находиться там – и в плане базирования, и в плане навигации.

На данный момент вся территория Азовского моря под нашим огненным контролем.