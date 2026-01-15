Вибухи у Львові пролунали зранку 15 січня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про небезпеку для регіону повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Вибухи у Львові 15 січня: що відомо

За його словами, російські БпЛА рухалися курсом на Львів, мешканців закликали не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

Близько 06:00 у місті було чутно вибухи.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у центральній частині Львова.

Пізніше стало відомо, що дрон влучив у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери.

— Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше, – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

На місце події виїхали всі профільні служби — рятувальники, медики та правоохоронці.

За попередніми даними, постраждалих немає. Вибуховою хвилею зачепило тракториста, який у момент удару прибирав сніг, проте чоловік не зазнав поранень.

Вибуховою хвилею також вибило вікна у будинках, розташованих поруч, зокрема в корпусі університету Львівська політехніка та житлових будинках.

Через атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. Там зараз не курсує приватний і громадський транспорт. Зокрема не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.