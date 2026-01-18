Ночью российские ударные дроны атаковали одно из предприятий в Хмельницком районе. В результате атаки там возник пожар.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Атака дронов на Хмельницкую область 18 января

– В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС, – рассказал Сергей Тюрин.

В результате сегодняшней ночной атаки в Староконстантиновской общине взрывами повреждены окна в жилом доме, доме культуры и помещении магазина.

Информация о погибших и травмированных не поступала.

Этой ночью силы противовоздушной обороны в небе над Хмельницкой областью сбили и уничтожили шесть вражеских ударных беспилотников.

28 ноября прогремели взрывы в Хмельницкой области. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты Кинжал из Житомирской области в Староконстантинов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

