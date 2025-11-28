Взрывы на Хмельнитчине прогремели в пятницу, 28 ноября, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне.

Взрывы на Хмельнитчине 28 ноября: какие последствия

О взрывах в Хмельницкой области сегодня сообщили украинские журналисты, находящиеся в области.

Перед этим Воздушные силы предупреждали, что ракета Кинжал зафиксирована в Житомирской области, она держит курс на Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Напомним, мощные взрывы в Сумах прогремели днем в пятницу, 28 ноября. Российские войска применили дроны для атаки по городу.

По информации главы Сумской ОГА Олега Григорова, в результате вражеского удара в Заречном районе Сум пострадал мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Сейчас на месте атаки в Сумах работают экстренные службы. Все последствия российского обстрела выясняются.

