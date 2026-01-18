РФ вдарила дронами по Хмельницькій області, на підприємстві сталася пожежа
- Уночі РФ атакувала Хмельниччину ударними безпілотниками.
- У Хмельницькому районі спалахнула пожежа на одному з підприємств.
- У Старокостянтинівській громаді вибухами пошкоджено будинок, будинок культури та магазин.
Вночі російські ударні дрони атакували одне з підприємств у Хмельницькому районі. Внаслідок атаки там виникла пожежа.
Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Атака дронів на Хмельниччину 18 січня
– Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС, – розповів Сергій Тюрін.
Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки у Старокостянтинівській громаді вибухами пошкоджено вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину.
Інформація щодо загиблих і травмованих не надходила.
Цієї ночі сили протиповітряної оборони в небі над Хмельницькою областю збили та придушили шість ворожих ударних безпілотників.
28 листопада пролунали вибухи на Хмельниччині. Повітряні сили попереджали про рух ракети Кинджал із Житомирщини до Старокостянтинова.
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