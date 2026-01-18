Вночі російські ударні дрони атакували одне з підприємств у Хмельницькому районі. Внаслідок атаки там виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Атака дронів на Хмельниччину 18 січня

– Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС, – розповів Сергій Тюрін.

Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки у Старокостянтинівській громаді вибухами пошкоджено вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину.

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Інформація щодо загиблих і травмованих не надходила.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони в небі над Хмельницькою областю збили та придушили шість ворожих ударних безпілотників.

28 листопада пролунали вибухи на Хмельниччині. Повітряні сили попереджали про рух ракети Кинджал із Житомирщини до Старокостянтинова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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