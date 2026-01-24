В результате атаки РФ на Киевскую область пострадали 4 человека, повреждены дома
В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область 24 января ранены четыре жителя области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Ночная атака на Киевскую область 24 января: что известно
В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги — она доставлена в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте.
В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, она в больнице.
Кроме пострадавших в результате атаки разрушены и дома. Так, в Броварском районе повреждены четыре частных дома и две авитвки. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.
