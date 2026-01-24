В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область 24 января ранены четыре жителя области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Ночная атака на Киевскую область 24 января: что известно

В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги — она доставлена в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте.

Сейчас смотрят

В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, она в больнице.

Кроме пострадавших в результате атаки разрушены и дома. Так, в Броварском районе повреждены четыре частных дома и две авитвки. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.