В результаті атаки РФ на Київщину постраждало 4 людини, пошкоджено будинки
В результаті нічної ворожої атаки на Київщину 24 січня поранено чотирьох мешканців області.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адмінстрації Микола Калашник.
Нічна атака на Київщину 24 січня: що відомо
У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги — вона у місцевій лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці.
У Бориспільському районі жінка 1996 року народження дістала закриту черепно-мозкову травму, вона у лікарні.
Окрім постраждалих внаслідок атаки зруйновані й домівки. Так, у Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та дві авітвки. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.
