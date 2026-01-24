В результаті нічної ворожої атаки на Київщину 24 січня поранено чотирьох мешканців області.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адмінстрації Микола Калашник.

Нічна атака на Київщину 24 січня: що відомо

У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги — вона у місцевій лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці.

У Бориспільському районі жінка 1996 року народження дістала закриту черепно-мозкову травму, вона у лікарні.

Окрім постраждалих внаслідок атаки зруйновані й домівки. Так, у Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та дві авітвки. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

