Серия мощных взрывов в Киеве прогремела в ночь на субботу, 24 января: столицу атаковали вражеские дроны и ракеты.

Об угрозе для столицы Украины предупредили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Киеве сегодня, 24 января: что известно

Сначала Ткаченко сообщил, что несколько групп вражеских дронов движутся в направлении столицы, и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Когда прогремели взрывы в Киеве, в КГВА объяснили, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что столица находится под массированной атакой.

– Киев – под массированной атакой ударных БпЛА противника! Работает ПВО! – подчеркнули в ВС ВСУ.

Впоследствии была объявлена и угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. После этого в направлении столицы полетели российские ракеты.

Согласно последним данным, после серии взрывов в Киеве зафиксировано попадание в нежилое здание в Голосеевском районе, вспыхнул пожар, а в Соломенском районе – в шестиэтажное офисное здание.

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, есть попадание в нежилую застройку и в Деснянском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

