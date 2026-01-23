Взрывы в Киеве 24 января: столица – под массированной атакой дронов и ракет
Серия мощных взрывов в Киеве прогремела в ночь на субботу, 24 января: столицу атаковали вражеские дроны и ракеты.
Об угрозе для столицы Украины предупредили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Киеве сегодня, 24 января: что известно
Сначала Ткаченко сообщил, что несколько групп вражеских дронов движутся в направлении столицы, и призвал киевлян находиться в укрытиях.
Когда прогремели взрывы в Киеве, в КГВА объяснили, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе.
Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что столица находится под массированной атакой.
– Киев – под массированной атакой ударных БпЛА противника! Работает ПВО! – подчеркнули в ВС ВСУ.
Впоследствии была объявлена и угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. После этого в направлении столицы полетели российские ракеты.
Согласно последним данным, после серии взрывов в Киеве зафиксировано попадание в нежилое здание в Голосеевском районе, вспыхнул пожар, а в Соломенском районе – в шестиэтажное офисное здание.
Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, есть попадание в нежилую застройку и в Деснянском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.