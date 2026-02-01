Российские войска нанесли авиаудары по Славянску Донецкой области тремя авиабомбами, в результате чего есть погибшая и раненая, повреждены жилые многоэтажные дома, автомобили, отделение Новой почты и коворкинг-центр.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Авиаудары по Славянску 1 февраля: какие последствия

Сегодня утром, 1 февраля, войска России нанесли авиаудары тремя ФАБ-250 по Славянску, рассказал руководитель ГВА.

По его словам, в результате атаки повреждены 14 многоэтажек, три автомобиля, одно отделение Новой почты и коворкинг-центр.

Как отметил Вадим Лях, в результате обстрела Славянска погибла 43-летняя женщина – это была жительница Краматорска.

Кроме этого, в результате авиаударов в Славянске одна местная жительница получила ранения.

По состоянию на утро 1 февраля, в Покровском районе в Заповедном повреждены семь домов, в Золотом Колодце — пять, в Торецком и Кучеревом Яру — по одному, сообщили в Донецкой ОВА.

По информации областной военной администрации, в Краматорском районе в Николаевке поврежден газопровод, а в Дружковке — два частных дома и склад.

