Російські війська завдали авіаударів по Слов’янську Донецької області трьома авіабомбами, внаслідок чого є загибла та поранена, пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, автомобілі, відділення Нової пошти та коворкінг-центр.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Авіаудари по Слов’янську 1 лютого: які наслідки

Сьогодні вранці, 1 лютого, війська Росії завдали авіаударів трьома ФАБ-250 по Слов’янську, розповів керівник МВА.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок, три автомобілі, одне відділення Нової пошти та коворкінг-центр.

Як зазначив Вадим Лях, через обстріл Слов’янська загинула 43-річна жінка – це була жителька Краматорська.

Крім цього, внаслідок авіаударів у Слов’янську одна місцева жителька дістала поранення.

Станом на ранок 1 лютого, у Покровському районі у Заповідному пошкоджено сім будинків, у Золотому Колодязі — п’ять, у Торецькому та Кучеревому Яру — по одному, повідомили у Донецькій ОВА.

За інформацією обласної військової адміністрації, у Краматорському районі у Миколаївці пошкоджено газогін, а Дружківці – два приватні будинки та склад.

