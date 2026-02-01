Атака на Херсон: россияне попали в маршрутку с людьми, погиб водитель, есть раненые
- В результате российского обстрела в Херсоне повреждены многоквартирный дом, магазин и маршрутка с пассажирами.
- В результате вражеской атаки погиб водитель транспортного средства, еще пять человек получили ранения.
Российские войска атаковали город Херсон, в результате чего повреждены многоквартирный дом, магазин и маршрутное транспортное средство с пассажирами. На месте погиб водитель, еще пять человек пострадали.
Об этом сообщили Херсонская ОВА и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Атака на Херсон 1 февраля: какие последствия
По предварительной информации, под очередной обстрел в Херсоне попало маршрутное транспортное средство с пассажирами. На месте сразу погиб водитель, еще пять граждан получили ранения.
– Мы немедленно прибыли на место происшествия и совместно с неравнодушными гражданами, медиками и коллегами из других подразделений полиции оказывали помощь пострадавшим. Спасибо всем, кто присоединился к оказанию помощи. Искренние соболезнования семье погибшего и скорейшего выздоровления травмированным, – отметил Алексей Белошицкий.
В Херсонской ОВА рассказали, что в результате атаки российских войск по Центральному району поврежден многоквартирный дом и магазин. Там отметили, что информация о пострадавших не поступала.