Сегодня утром прогремели взрывы в Харькове.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 5 февраля: что известно

По словам мэра, враг нанес удар по Слободскому району города, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Угроза с воздуха сохраняется.

Перед взрывами в Харькове командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о движении вражеских ударных дронов с востока в направлении города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

