Взрывы в Харькове 5 февраля: враг ударил по Слободскому району
Сегодня утром прогремели взрывы в Харькове.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове сегодня, 5 февраля: что известно
По словам мэра, враг нанес удар по Слободскому району города, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Угроза с воздуха сохраняется.
Перед взрывами в Харькове командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о движении вражеских ударных дронов с востока в направлении города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
