США намерены существенно сократить свой военный вклад в деятельность НАТО, уменьшив объемы ключевых ресурсов, которые Вашингтон предоставляет альянсу. Речь идет, в частности, об истребителях, стратегических бомбардировщиках, военных кораблях, беспилотниках и самолетах-заправщиках.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники в НАТО.

США готовят радикальное сокращение

По информации журналистов, о планах США союзникам сообщил представитель министра обороны Пита Хегсета Александр Велес Грин во время закрытой встречи в Брюсселе на прошлой неделе. По его словам, в будущем Соединенные Штаты будут предоставлять НАТО “значительно меньше ключевых военных возможностей”.

Согласно данным Der Spiegel, Вашингтон планирует сократить количество стратегических бомбардировщиков, находящихся в распоряжении Североатлантического блока, примерно вдвое. Также сообщается о намерении уменьшить количество американских истребителей в структуре НАТО примерно на треть.

Кроме того, ВМС США должны сократить количество эсминцев, задействованных в операциях НАТО. В то же время американская сторона, по данным издания, вообще прекратит предоставлять подводные лодки для нужд НАТО. Также ожидается значительное сокращение американских ударных беспилотников.

В публикации отмечается, что США уже давно призывают европейских союзников и Канаду взять на себя большую ответственность за безопасность НАТО. В Вашингтоне считают, что партнеры должны активнее инвестировать в собственную оборону и постепенно перенимать часть функций, которые ранее обеспечивали американские силы.

Речь идет не только о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, но и о передаче союзникам части командных функций и оборонных возможностей Альянса.

Источник : Spiegel

