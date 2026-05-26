Польша получила предварительное одобрение Государственного департамента США на локализацию производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает RMF24.

Польша будет производить ракеты для Patriot

По словам Томчика, Варшава стремится не только закупать вооружение за рубежом, но и переносить производство компонентов и обслуживание военной техники на территорию Польши. Речь идет, в частности, о ракетах PAC-3 MSE — современных перехватчиках для систем Patriot.

Польский чиновник отметил, что США традиционно осторожно относятся к передаче подобных технологий, однако после переговоров американская сторона согласилась рассмотреть сотрудничество с польской оборонной промышленностью.

— После нашего визита в США все стало более открытым. Мы получили предварительное разрешение Госдепартамента на производство ракет для Patriot в рамках польского оборонного сектора. В Польше есть соответствующие возможности для такого консорциума, — заявил Томчик.

Сейчас американские предприятия выпускают около 700 ракет PAC-3 MSE ежегодно, однако Вашингтон планирует увеличить производство почти втрое — до 2 тыс. единиц к 2030 году.

Одной из причин стала необходимость пополнения запасов США и союзников. Часть современных ракет уже передана Украине, а также системы Patriot активно закупают страны НАТО, в том числе и Польша.

Польские военные уже имеют на вооружении две батареи Patriot и ожидают поставки еще шести.

Кроме того, Томчик сообщил, что американская сторона заинтересована в возможном производстве в Польше дальнобойных ракет для HIMARS, а также ракет AGM-114 Hellfire, которые используются, в частности, на вертолетах AH-64 Apache.

