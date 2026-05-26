Во вторник, 26 мая, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Берлин для проведения переговоров на фоне предупреждения, которое передало МИД РФ иностранным дипломатам покинуть Киев из-за запланированных Россией ударов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Переговоры с участием Умерова в Берлине: что известно

Два человека, осведомлённых о ходе встречи, сообщили, что Умеров встретится с советниками по национальной безопасности группы E3 в составе Германии, Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь федерального канцлера Фридриха Мерца отказался от комментария, сославшись на конфиденциальный характер встречи. Посольство Украины в Берлине также воздержалось от комментариев.

Пресс-секретарь Умерова подтвердила Интерфакс-Украина, что секретарь СНБО находится в Берлине.

По её словам, Рустем Умеров обсудил оборонное сотрудничество с советником канцлера Германии по вопросам Украины Гюнтером Зауттером.

— Рустем Умеров работает в Берлине. В частности, одной из встреч была встреча с его коллегой Гюнтером Зауттером. Обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество, в частности, относительно Drone Deal между Украиной и Германией, — прокомментировала пресс-секретарь.

Умеров в понедельник находился в Брюсселе на переговорах с одним из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии по поводу сотрудничества в оборонной сфере. Утром во вторник он вылетел в Берлин.

Эта дипломатическая активность происходит после массированного удара России по Киеву в выходные и угрозы осуществить дальнейшие последовательные и системные удары.

Министерство иностранных дел России призвало дипломатов и иностранных граждан покинуть город как можно скорее. Посол ЕС в Украине отверг это требование и заявил:

— Мы остаёмся в Киеве. Мы остаёмся с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу дал понять, что Америка отходит от мирных переговоров по Украине, которые она вела.

Он отметил, что они, к сожалению, оказались безрезультатными, и добавил, что если кто-то другой хочет этим заняться — пусть занимается.

Участие Европы в трёхсторонних переговорах

Европейские чиновники в последние недели обсуждали, стоит ли напрямую выходить на президента России Владимира Путина для переговоров.

Среди кандидатур, которые рассматривались на эту роль, фигурировало имя бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель. Хотя она заявила, что не является подходящей фигурой для этого.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в начале мая рассказал газете Welt, что группа E3 “делает новую попытку вернуться к переговорам — с более весомой ролью Европы в ближайшие недели и месяцы”.

В декабре Мерц организовал в Берлине мирные переговоры по Украине с участием американцев, но без россиян, которые почти не принесли результата.

Новые переговоры E3 с Умеровым в Берлине проходят на фоне напряжённости между Мерцем и Зеленским после того, как федеральный канцлер направил письмо с предложением предоставить Украине урезанное “ассоциированное членство” до того, как она со временем могла бы стать полноценным членом ЕС.

Президент Украины отклонил предложение Мерца в выходные, заявив, что “место Украины в Евросоюзе должно быть полным, целостным и равноправным”.

Ранее Мерц высказывал мнение, что ассоциированное членство могло бы стать уступкой для Украины, которая позволила бы Зеленскому заручиться общественной поддержкой для уступки России оккупированных ею территорий в рамках мирного урегулирования.

Один дипломат ЕС, которому также была предоставлена анонимность для откровенного высказывания, назвал выбор момента примечательным.

— На прошлой неделе многие в Брюсселе задавались вопросом, почему Мерц выносит своё стремление к ассоциированному членству Украины в публичное пространство именно сейчас. Тот факт, что Умеров сегодня в Берлине, свидетельствует о чёткой связи в выборе времени, — отметил он.

