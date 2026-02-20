Украинские правоохранители предотвратили серию убийств журналистов, военных и публичных деятелей, которые готовили российские спецслужбы.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Спецоперация ЭНИГМА 2.0: предотвращена серия убийств, в частности покушение на Юсова

В рамках спецоперации ЭНИГМА 2.0, в которой участвовала следственная группа украинских и молдавских правоохранителей, раскрыта организованная агентурно-боевая сеть, которая готовила заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев.

По данным следствия, участники группы действовали под непосредственным кураторством спецслужб РФ.

Они собирали подробную информацию о потенциальных жертвах — маршруты передвижения, места проживания, отдыха и образ жизни — с целью подготовки ликвидаций.

За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до $100 тыс. Сумма зависела от уровня публичности и влиятельности потенциальной жертвы.

Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, среди лиц, которых планировали ликвидировать, был, в частности, Андрей Юсов — представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Минобороны Украины, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Запланированные убийства именно этих лиц, по замыслу организаторов, должны были вызвать значительный общественный резонанс, негативный информационный фон вокруг ситуации с безопасностью в Украине и быть использованы для масштабной подрывной деятельности.

Чтобы не допустить реализации преступных планов, правоохранители одновременно провели более 20 обысков в нескольких регионах Украины.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Также зафиксирована переписка с российскими кураторами, которая подтверждает координацию преступной деятельности.

В Украине задержаны семь человек.

Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще три человека, в частности организатор сети и два его сообщника.

В настоящее время участникам организованной группы сообщено о подозрении.

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В МВД отмечают: российская агрессия проявляется не только в открытых боевых действиях, но и в попытках дестабилизации ситуации внутри Украины путем террора.

