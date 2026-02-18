Контрразведка СБУ разоблачила и задержала 17-летнюю харьковчанку, которую ФСБ привлекла к подготовке взрывов в многолюдных местах областного центра.

Девушка изготавливала самодельные взрывные устройства и готовилась к их дистанционному подрыву.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Подготовка теракта в Харькове: что известно

По данным следствия, несовершеннолетнюю завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы по поиску “быстрых подработок”.

Согласившись на обещание легких денег, девушка получила от кураторов ФСБ инструкции и координаты тайников со взрывчаткой.

Агента задержали “на горячем” во время комендантского часа, когда она забирала самодельное взрывное устройство из тайника, замаскированного возле мусорных контейнеров.

В дальнейшем она планировала на такси перевезти взрывчатку в центральную часть Харькова и оставить ее для дистанционного подрыва в час пик.

Как установили правоохранители, злоумышленница также самостоятельно изготавливала бомбы из подручных средств по подробным инструкциям ФСБ.

Для усиления поражающего действия она закупала химические компоненты и гвозди.

Во время обысков у задержанной изъяли готовое СВУ, около пяти литров химической жидкости, компоненты для изготовления еще одной взрывчатки, а также смартфон, через который она контактировала с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили девушке о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей.

