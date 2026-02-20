Українські правоохоронці запобігли серії вбивств журналістів, військових і публічних діячів, які готували російські спецслужби.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Спецоперація ЕНІГМА 2.0: запобігли серії вбивств, зокрема замаху на Юсова

У межах спецоперації ЕНІГМА 2.0, у якій брали участь слідча група українських та молдовських правоохоронців, викрито організовану агентурно-бойову мережу, яка готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців.

За даними слідства, учасники групи діяли під безпосереднім кураторством спецслужб РФ.

Вони збирали детальну інформацію про потенційних жертв — маршрути пересування, місця проживання, відпочинку та спосіб життя — з метою підготовки ліквідацій.

За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до $100 тис. Сума залежала від рівня публічності та впливовості потенційної жертви.

Як повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, серед осіб, яких планували ліквідувати, був, зокрема, Андрій Юсов — представник із питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони України, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Заплановані вбивства саме цих осіб, за задумом організаторів, мали спричинити значний суспільний резонанс, негативне інформаційне тло навколо безпекової ситуації в Україні та бути використані для масштабної підривної діяльності.

Щоб не допустити реалізації злочинних планів, правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Також зафіксовано листування з російськими кураторами, яке підтверджує координацію злочинної діяльності.



В Україні затримано сімох осіб.

Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще трьох осіб, зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру.

Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У МВС наголошують: російська агресія проявляється не лише у відкритих бойових діях, а й у спробах дестабілізації ситуації всередині України шляхом терору.

