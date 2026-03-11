В Запорожье прогремела серия мощных взрывов в среду, 11 марта. Российские войска атаковали город Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

Обновлено в 17:12. Подробнее о последствиях российских ударов рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 11 марта: какие последствия

Сначала в ОВА сообщили, что российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами по городу Запорожье.

Вскоре стало известно, что из-за вражеской атаки есть попадание по многоэтажному жилому дому, в результате чего есть травмированные.

По информации Федорова, уже известно о шестерых пострадавших. На месте удара работают экстренные службы.

Воздушную тревогу в Запорожье и области объявили из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб (КАБ).

Атаки на Запорожскую область

Утром 11 марта в Запорожской ОВА сообщили, что российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам в течение суток.

В частности, армия России нанесла 17 авиаударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Славному, Блакитному, Веселому, Воздвижовке, Любицкому, Широкому, Копанях, Долинке, Чаривному и Новоселовке.

Кроме этого, 426 беспилотников различной модификации (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье, Комышуваху, Кушугум, Беленькое, Беленькое Первое, Блакитное, Лысогорку, Широкое, Любицкое, Степногорск, Малые Щербаки, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Прилуки.

В результате российской атаки по Запорожской области ранен 67-летний мужчина, а также поступило не менее 40 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

