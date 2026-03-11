У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів у середу, 11 березня. Російські війська атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого є постраждалі.

Оновлено о 17:12. Детальніше про наслідки російських ударів розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 11 березня: які наслідки

Спочатку в ОВА повідомили, що російські війська завдали щонайменше п’ятьох ударів керованими авіабомбами по місту Запоріжжя.

Згодом стало відомо, через ворожу атаку є влучання по багатоповерховому житловому будинку, внаслідок чого є травмовані.

За інформацією Федорова, вже відомо про шістьох постраждалих. На місці удару працюють екстрені служби.

Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголошували через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Атаки на Запорізьку область

Вранці 11 березня у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська завдали 706 ударів по 37 населених пунктах протягом доби.

Зокрема, армія Росії здійснила 17 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Славному, Блакитному, Веселому, Воздвижівці, Любицькому, Широкому, Копанях, Долинці, Чарівному та Новоселівці.

Крім цього, 426 безпілотники різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Біленьке, Біленьке Перше, Блакитне, Лисогірку, Широке, Любицьке, Степногірськ, Малі Щербаки, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки.

Внаслідок російської атаки по Запорізькій області поранений 67-річний чоловік, а також надійшло щонайменше 40 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

