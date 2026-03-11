Российские войска атаковали маршрутное такси в городе Херсон, в результате чего пострадали 10 человек.

Обновлено в 14:00. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атака на Херсон 11 марта: какие последствия

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, 11 марта 2026 года ориентировочно в 12:40 российская армия поразила взрывчаткой с беспилотника маршрутный автобус.

По данным Прокудина, это произошло в Днепровском районе Херсона.

По предварительной информации, в результате этого удара пострадали 10 человек. Как рассказал руководитель ОВА, все они получают необходимую помощь.

– Среди бела дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар, – утверждает Прокудин.

По его словам, в результате попадания транспортное средство уничтожено.

Среди пострадавших есть 17-летний подросток. Медики оказали ему помощь на месте.

В больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (по 1. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления российских военных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

