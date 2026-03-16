Взрывы в Запорожье: возник пожар, без света более 7 500 абонентов, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели утром 16 марта во время атаки российских беспилотников на город.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и ГСЧС Украины.
Взрывы в Запорожье 16 марта: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье глава ОВА сообщал о движении ударных БпЛА в направлении областного центра.
По словам Федорова, после удара на одном из объектов возник пожар. Также в результате атаки на Запорожье было обесточено более 7 500 абонентов.
Сейчас энергетики не могут сразу начать работы из-за опасности повторных ударов.
По словам Ивана Федорова, специалисты начнут восстановление электроснабжения, как только это позволит ситуация с безопасностью.
В результате атаки на Запорожье пострадали три человека.
Сейчас соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
