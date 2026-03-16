Взрывы в Запорожье прогремели утром 16 марта во время атаки российских беспилотников на город.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и ГСЧС Украины.

Взрывы в Запорожье 16 марта: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье глава ОВА сообщал о движении ударных БпЛА в направлении областного центра.

Сейчас смотрят

По словам Федорова, после удара на одном из объектов возник пожар. Также в результате атаки на Запорожье было обесточено более 7 500 абонентов.

Сейчас энергетики не могут сразу начать работы из-за опасности повторных ударов.

По словам Ивана Федорова, специалисты начнут восстановление электроснабжения, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В результате атаки на Запорожье пострадали три человека.

Сейчас соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 482-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.