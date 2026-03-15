СБУ задержала детектива НАБУ на блокпосту возле Сум

Известно, что задержанный находился в городе при выполнении служебных полномочий в рамках официального расследования, пишет НАБУ.

— Только что на блокпосте на въезде в г. Сумы сотрудниками СБУ, которые, вероятно, относятся к подразделению, которое находится в сфере координации первого заместителя главы СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Ведомство отмечает, что среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.

— Отметим, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности, проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ, в ходе которой, в частности, проверялись вопросы возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и исполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства.

НАБУ принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента и обещают предоставить детали.

Со своей стороны СБУ сообщило, что причиной задержания детектива НБУ стало выявление ряда признаков, предусматривавших дополнительную проверку.

— Мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу из Дії, а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров.

Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовый регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины, — информирует ведомство.

СБУ отмечает, что работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на Сумском направлении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.