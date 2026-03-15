На блокпосту возле Сум СБУ задержала детектива НАБУ: что говорят в ведомствах
- На блокпосту возле Сум был задержан представитель НБУ, который находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования.
- Среди причин задержания - родители на временно оккупированной территории, отмечает НБУ и подчеркивает, что такие действия СБУ являются безосновательными.
- В то же время СБУ отмечает, что задержание понадобилось для дополнительной проверки, поскольку кроме родственников на ВОТ в телефоне детектива НАБУ был обнаружен ряд российских номеров.
Известно, что задержанный находился в городе при выполнении служебных полномочий в рамках официального расследования, пишет НАБУ.
— Только что на блокпосте на въезде в г. Сумы сотрудниками СБУ, которые, вероятно, относятся к подразделению, которое находится в сфере координации первого заместителя главы СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ, — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.
— Отметим, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности, проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ, в ходе которой, в частности, проверялись вопросы возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и исполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства.
НАБУ принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента и обещают предоставить детали.
Со своей стороны СБУ сообщило, что причиной задержания детектива НБУ стало выявление ряда признаков, предусматривавших дополнительную проверку.
— Мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу из Дії, а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров.
Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовый регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины, — информирует ведомство.
СБУ отмечает, что работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на Сумском направлении.