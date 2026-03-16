Вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 16 березня під час атаки російських безпілотників на місто.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 16 березня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі очільник ОВА повідомляв про рух ударних БпЛА у напрямку обласного центру.

За словами Федорова, після удару на одному з об’єктів виникла пожежа. Також унаслідок атаки на Запоріжжя було знеструмлено понад 7 500 абонентів.

Наразі енергетики не можуть одразу розпочати роботи через небезпеку повторних ударів.

За словами Івана Федорова, фахівці розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Наразі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

