Во время ночной атаки на Украину российские войска применили около полутора сотен беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 17 марта и продолжается в данный момент.

Известно, что из районов российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму, россияне запустили 147 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Более 70 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 18 марта сбили/приглушили 128 вражеских БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на трех локациях.

В настоящее время в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

