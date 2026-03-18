Ночная атака на Украину: сколько из 147 дронов обезвредила ПВО
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили около полутора сотен беспилотников.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 17 марта и продолжается в данный момент.
Известно, что из районов российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму, россияне запустили 147 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Более 70 из них составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 18 марта сбили/приглушили 128 вражеских БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на трех локациях.
В настоящее время в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг