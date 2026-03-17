Румыния подняла F-16 после обнаружения беспилотника у границы Украины
- Румыния зафиксировала беспилотник вблизи своего воздушного пространства на территории Украины примерно в 20 км к северу от Вилково.
- Были подняты два истребителя F-16, население предупредили о возможной опасности.
Вечером во вторник, 17 марта, системы наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигнал беспилотника вблизи воздушного пространства страны на севере уезда Тулча.
Об этом сообщили в Минобороны Румынии.
Беспилотник возле воздушного пространства Румынии: что известно
По данным ведомства, цель обнаружили примерно в 20 км к северу от украинского города Вилково в Одесской области.
Для контроля ситуации в 19:22 в воздух подняли два истребителя F-16. Также население предупредили о возможной опасности.
— Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности и готовы вмешаться в зависимости от развития ситуации, — сообщили в румынском оборонном ведомстве.
Напомним, ночью 17 марта во время атаки РФ обломки российского беспилотника, вероятно, упали на территории села, которое расположено напротив Измаила в Одесской области.
Около 01:40 Румыния подняла в воздух два истребителя F-16.
Утром российские войска провели новую серию атак беспилотниками по гражданским и инфраструктурным объектам Украины вблизи румынской границы в уезде Тулча.
В Минобороны Румынии сообщили о выявлении обломков частей беспилотника, которые упали рядом с населённым пунктом Плаур.
К слову, во время масштабной российской атаки на Украину в ночь на 19 ноября Румыния подняла авиацию после фиксации вражеского беспилотника возле границы.