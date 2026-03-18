Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували майже півтори сотні безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 17 березня і триває досі.

Відомо, що з районів російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму, росіяни запустили 147 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів

Понад 70 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 18 березня збили/приглушили 128 ворожих БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на трьох локаціях.

Наразі в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

