В результате массированной атаки на Запорожье погиб один человек, ещё девять получили ранения, в городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 24 марта: что известно

По данным Федорова, в ночь на 24 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Запорожье с применением шести ударных беспилотников и пяти баллистических ракет.

Областной центр длительное время находился под угрозой новых ударов — сообщалось об опасности как со стороны БПЛА, так и со стороны баллистических и скоростных ракет.

Под удар попали жилые кварталы и инфраструктура города. В частности, повреждены 20 многоэтажных домов, шесть частных домов, магазин, нежилые здания и предприятия.

— Один из домов — рядом с тем, который был разрушен ранее и недавно восстановлен, — отметил Федоров.

Также известно о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

В городе возникли пожары в нескольких местах. Спасатели работают над их ликвидацией, а информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

Данные о пострадавших менялись в течение ночи. Сначала сообщалось об одном раненом, однако впоследствии число пострадавших возросло.

По последним данным, в результате массированной атаки на Запорожье 24 марта погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

На местах работают экстренные службы, медики и коммунальщики.

Ликвидация последствий атаки на Запорожье продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

