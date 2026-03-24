Россия атаковала Запорожье дронами и ракетами: есть погибший и раненые
В результате массированной атаки на Запорожье погиб один человек, ещё девять получили ранения, в городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 24 марта: что известно
По данным Федорова, в ночь на 24 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Запорожье с применением шести ударных беспилотников и пяти баллистических ракет.
Областной центр длительное время находился под угрозой новых ударов — сообщалось об опасности как со стороны БПЛА, так и со стороны баллистических и скоростных ракет.
Под удар попали жилые кварталы и инфраструктура города. В частности, повреждены 20 многоэтажных домов, шесть частных домов, магазин, нежилые здания и предприятия.
— Один из домов — рядом с тем, который был разрушен ранее и недавно восстановлен, — отметил Федоров.
Также известно о попадании беспилотника в многоквартирный дом.
В городе возникли пожары в нескольких местах. Спасатели работают над их ликвидацией, а информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняется.
Данные о пострадавших менялись в течение ночи. Сначала сообщалось об одном раненом, однако впоследствии число пострадавших возросло.
По последним данным, в результате массированной атаки на Запорожье 24 марта погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
На местах работают экстренные службы, медики и коммунальщики.
Ликвидация последствий атаки на Запорожье продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
Фото: Запорожская ОГА