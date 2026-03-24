Унаслідок масованої атаки на Запоріжжя загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення, у місті зафіксовано численні руйнування та пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 24 березня: що відомо

За даними Федорова, у ніч на 24 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя із застосуванням шести ударних безпілотників та п’яти балістичних ракет.

Зараз дивляться

Обласний центр тривалий час перебував під загрозою нових ударів — повідомлялося про небезпеку як БпЛА, так і балістичних і швидкісних ракет.

Під удар потрапили житлові квартали та інфраструктура міста. Зокрема, пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, шість приватних осель, магазин, нежитлові будівлі та підприємства.

— Один із будинків – поруч із тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований, – зазначив Федоров.

Також відомо про влучання безпілотника у багатоквартирний будинок.

У місті виникли пожежі в кількох локаціях. Рятувальники працюють над їх ліквідацією, а інформація про масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Дані про постраждалих змінювалися впродовж ночі. Спочатку повідомлялося про одного пораненого, однак згодом кількість травмованих зросла.

За останніми даними, унаслідок масової атаки на Запоріжжя 24 березня загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.

На місцях працюють екстрені служби, медики та комунальники.

Ліквідація наслідків атаки на Запоріжжя триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.