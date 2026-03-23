Вечером в понедельник, 23 марта, российский дрон попал в остановку общественного транспорта в Одесском районе. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

— Вечером российская армия в очередной раз нанесла массированный удар беспилотниками по мирной Одесской области. Один из дронов попал в автобусную остановку в Одесском районе, — написал Кипер в Telegram.

Он добавил, что в результате атаки есть пострадавшие. Получили ранения 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Они находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Кипер добавил, что в результате атаки также были повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, вечером 23 марта в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атаковали город с помощью беспилотников.

В вечернем обращении 23 марта Владимир Зеленский предупредил о возможной массированной атаке врага.

По данным разведки, россияне могут нанести массированный удар в ночь на вторник.

Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1489-е сутки.

Связанные темы:

