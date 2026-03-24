Взрывы в Полтаве: повреждены дома, отель, есть погибшие, среди раненых — ребенок
Взрывы в Полтаве прогремели в ночь на 24 марта.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивич.
Взрывы в Полтаве: что известно
После взрывов в Полтаве зафиксированы повреждения в частном секторе, многоэтажных домах и гостинице. На местах удара возникли пожары.
По словам главы Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой, в результате атаки в Полтаве было ограничено движение транспорта на участке от перекрестка ул. Владимира Вязуна и ул. Гостомельской до ул. Харьковское шоссе.
Информация о пострадавших уточнялась постепенно. Сначала сообщалось о разрушениях без подтвержденных жертв, однако впоследствии стало известно о погибших и раненых.
По последним данным, в результате атаки на Полтавскую общину 24 марта погибли два человека. Еще 11 человек получили ранения, среди них — ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, а данные о повреждениях еще уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.