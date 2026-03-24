Взрывы в Полтаве прогремели в ночь на 24 марта.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивич.

Взрывы в Полтаве: что известно

После взрывов в Полтаве зафиксированы повреждения в частном секторе, многоэтажных домах и гостинице. На местах удара возникли пожары.

По словам главы Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой, в результате атаки в Полтаве было ограничено движение транспорта на участке от перекрестка ул. Владимира Вязуна и ул. Гостомельской до ул. Харьковское шоссе.

Информация о пострадавших уточнялась постепенно. Сначала сообщалось о разрушениях без подтвержденных жертв, однако впоследствии стало известно о погибших и раненых.

По последним данным, в результате атаки на Полтавскую общину 24 марта погибли два человека. Еще 11 человек получили ранения, среди них — ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, а данные о повреждениях еще уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

